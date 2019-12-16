Okan Özoğlu Isparta’ya Gelecek

Başkan Tutar, Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kuruluna katıldı: Okan Özoğlu Isparta’ya Gelecek.



Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu’na katılan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, önümüzdeki ay Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun Isparta’ya geleceğini bildirdi.



GENEL KURULA TUTAR VE ADAR DA KATILDI

Genel Kurulda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanısıra diğer TOBB temsilcileriyle birlikte, genel kurul delegesi olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar da katıldı.



TUTAR; “TÜRK – ALMAN

DOSTLUĞU DEVAM EDİYOR”

Söz konusu Genel Kurul Toplantısına katılan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu 29 Kasım 2019 tarihinde Almanya'nın Başkenti Berlin'de yapıldı. Genel Kurulunda yapılan konuşmalarda Türk - Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca aynı şekilde devam ettiği vurgulandı” dedi.



“GENEL SEKRETER OKAN

ÖZOĞLU ISPARTA’YA GELECEK

Genel Kurulda, Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile de görüşme imkanı bulduğunu ifade eden ITSO Başkanı Tutar; “Kendisini Isparta’ya davet ettim. İnşallah önümüzdeki ay yani 2020’nin Ocak ayında Isparta’ya geleceğini belirttiler. Kendisini burada ağırlamaktan onur ve gurur duyacağız” dedi.



ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, genel kuruldan sonra Almanya programlarını Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek tamamladıklarını ve 30 Kasım tarihinde de İspanya’ya geçerek iş gezisi düzenlediklerini sözlerin ekledi.



