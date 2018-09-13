- Antalya'nın Kepez ilçesinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi."Mesleki Çalışma Programı" çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 120 öğretmen, Hüsniye Özdilek Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde "Trafik Güvenliği ve Farkındalığı" seminerine katıldı.Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seminerde trafikte saygı, sabır, kurumların üzerine düşen görevler, güvenlik, riskleri azaltma yöntemleri, cep telefonu kullanımı ile emniyet kemeri kullanmanın önemi konuları üzerinde duruldu.Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Osman Öner'in yaklaşık 2 saat süren sunumu soru cevaplarla sona erdi.Trafik Eğitimine Antalya'daki tüm öğretmenlerin katılması hedefleniyor.İHA