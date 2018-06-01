Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde lisesi öğrencisi ve öğretmenleri tarafından ‘Karşı Köyün Delisi’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.Kumluca Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Pembe Kavalcı yönetiminde okul öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan Mavigün Tiyatro Topluluğu ilk oyununda Üstün Dökmen'in ‘Komşu Köyün Delisi’ adlı oyununu sergiledi. Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununu AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve yaklaşık 800 kadar tiyatro sever izledi.Oyunun yönetmeni Edebiyat Öğretmeni Pembe Kavalcı, “Sanatın toplumların vazgeçilmezi olması gerektiğini Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz de öğrencilerimizin bu noktada sanata ilgi duymalarını da sağlamaya çalışıyoruz. Başarı sadece çok yüksek notlar almak değildir. Bizler öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında onların sosyal ve kültürel alanlarda da yeteneklerini ortaya çalışıyoruz” dedi.İlçedeki okullar içinde ilk tiyatro topluluğu kuran okul olduklarını belirten Okul Müdürü Soner Abaydın ise, “Öğrenci ve Öğretmenlerimizin sergilediği tiyatro gösterisine yoğun ilgi göstermeleri başta beni olmak üzere tüm okulumuzu memnun etmiştir. Öğrencilerimizin profesyonelleri artamayan performans göstermesi gençlerimiz imkân tanındığında çok güzel işler başaracağının kanıtıdır” diye konuştu.İHA