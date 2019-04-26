Adana'nın Pozantı ilçesinde, öğrenciler tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.Okullarına giden bir grup öğrenci, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaralı şekilde yerde yatan bir şahin fark etti.Öğrenciler, şahini alarak öğretmenleri aracılığıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.Müdürlükte görevli veteriner hekim Yasin Öztürk tarafından tedavi edilen şahin, Mersin'in Tarsus ilçesindeki hayvan barınağına gönderildi.ADANA (AA) -