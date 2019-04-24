Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatıldı.Mehmet Akif Ortaokulu bahçesinde konuşlandırılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait simülatöre binen öğrenciler kaza anında yaşayabileceklerini uygulamalı test etti.Etkinliğe katılan Kaymakam Murat Bulacak, yaptığı konuşmada öğrencilere trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımında bilinç düzeyini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.Programa Dörtyol İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek de katıldı.HATAY (AA) -