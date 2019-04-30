Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, işledikleri ders kapsamında ürettikleri ekmek, tereyağı, zeytinyağı gibi ürünleri, okul bahçesinde kurdukları "organik pazar"da satışa sunuyor.Ekinci Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinin "Üretim, Tüketim ve Dağıtım" ünitesini işlerken, öğretmenlerinin önderliğinde "Bir Projem Var" etkinliğine imza atmaya karar verdi.Etkinlik kapsamında öğrencilerden bazıları evlerinin bahçelerine kümes kurarak yumurta üretmeye, kimisi ailelerine ait ahırlarda süt sağmaya, kimisi de ekmek, zeytinyağı ve tereyağı yapmaya başladı.Yaklaşık 6 aylık süreçte ürettikleri doğal ürünleri okul bahçesine kurdukları "organik pazar"da öğretmenlerine ve velilere satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle de okul harçlıklarını çıkarıyor.Proje sorumlusu da olan dersin öğretmeni Tuncer Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, dersleri 40 dakikada anlatmak yerine bu tür uygulamalar gerçekleştirerek, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirdiklerini söyledi.Baran, 33 öğrenciyi 13 gruba ayırarak çeşitli organik ürünler üretmeye başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Hangi ürünleri üreteceğimizi düşündük ve daha sonra doğal ürünlere talep olduğunu gördük, bu anlamda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Öğrencilerimiz markasından üretimine, reklamından pazarlamasına kadar birebir kendi ürünlerini yapmaya başladı. Geldiğimiz noktada güzel bir proje ortaya çıktı."Amaçlarının aynı zamanda ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Baran, öğrenci ve velilerin projeye büyük ilgi gösterdiğini belirtti.- Öğrenciler girişimci olduÖğrencilerden Zeynep Cengiz ise 4 sınıf arkadaşıyla evlerinin bahçesine kurdukları kümeslerde yumurta üretimine başladıklarını dile getirerek, "2 yıldır dersi yaparak ve yaşayarak işliyoruz. Başkalarının hikayelerini sadece okumak yerine onlardan ders çıkarıp, bizlerin de bir hikayesi olabileceğini düşündük." dedi.Köy yumurtalarını 1 liradan, Güney Amerika cinsi tavuklardan elde ettikleri yeşil yumurtaları ise 2 liradan satışa sunduklarını belirten Cengiz, "Bizi gören büyüklerimiz, küçüklerin de girişimci olabileceğini düşünmeye başladı." diye konuştu.Öğrencilerden Hikmet Çınar ise iki arkadaşıyla yoğurt üretimi ve pazarlamasını yaptığını anlattı.Sabah anneleriyle inek sağdıklarını, elde ettikleri sütleri mayalayarak yoğurt haline getirdiklerini ifade eden Çınar, dersleri eğlenerek öğrendiklerini, aynı zamanda para kazandıklarını kaydetti.HATAY (AA) -