Öğrenciler, KUMBEK kurslarıyla hayallerindeki üniversitelere kavuştu

Öğrenciler, KUMBEK kurslarıyla hayallerindeki üniversitelere kavuştu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Öğrenciler, KUMBEK kurslarıyla hayallerindeki üniversitelere kavuştu 
 
 - Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları'nda (KUMBEK)  ders gören öğrenciler hayaline kavuştu.  Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan, KUMBEK'te  eğitim gören öğrencileri sınav öncesi ziyaret ederek moral vermişti.  
   KUMBEK’te 3 Tıp, 10 Hukuk, 5 Mühendislik, 13 Öğretmenlik, 1 Veterinerlik, 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 1 Diş Hekimliği, 5 Eczacılık, 3 Mimarlık, 2 PDR, 2 de Psikoloji ve diğer 4 yıllık bölümler olmak üzere çok sayıda öğrenci Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleşti.  
  Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven; “KUMBEK Eğitim Kurumları Kumluca ve yörede büyük bir eksikliği doldurdu. Bu kurumda verilen destek kurslarından yöremizdeki  öğrencilerimiz yararlandı. Ayrıca 14 öğretmenimiz üniversite sınavlarına hazırlanmada öğrencilerimize destek kurslarında kendi başarı ve yeteneklerini sergileme imkânı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Girgin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Yusuf Tekdemir, Kumluca Belediye Başkan Yardımcımız Süleyman Falay, Sosyal ve Kültür İşler Müdürümüz Süleyman Fethi Örgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
 
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İHA                              
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ISPARTA HABER
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