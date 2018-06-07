Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Sistem Analizi ve Projeleri kapsamında uygulama derslerinde kullanılabilecek mikro denetleyici eğitim seti geliştirdi.Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sistem Analizi ve Projeleri kapsamında uygulama derslerinde kullanılabilecek mikro denetleyici eğitim seti geliştirdi. Elmalı Meslek Yüksekokulu’nun uygulama eğitimleri ile kaliteli teknikerlik eğitimi sunduğunu belirten Öğretim Görevlisi Kemal Çelik, “Bu uygulamalardan bir tanesi öğrencilerimizle geliştirdiğimiz bu mikro denetleyici eğitim seti meslek yaşamına hazırlanmada çok büyük öneme sahip. Piyasada çok kullanılan belli başlı sensörler, entegreler ve ekranların bulunduğu bu eğitim seti; arduino, arm cortex m4, pic, dspic gibi ortamlarda yazılan yazılımlar için kullanılabilmektedir. Gençlerimiz bu set ile hem devre tasarlama, devre montajı hem de yazılım konusunda kendilerine alt yapı oluşturuyorlar. Böylece kendilerine uygun, kolay iş imkanları sağlanmış oluyor” dedi.Öğretim Görevlisi Kemal Çelik, elektronik yazılım yazma ve geliştirmenin önemli bir bilgi ve uygulama alt yapısı olduğunu belirterek, tekniker adaylarının yazdıkları yazılımları bu set ile test etme şansı yakaladıklarını ifade etti.İHA