- Konyaaltı Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden Öğrenci Lokali'nin sonuna geldi.Konyaaltı Belediyesi Öğrenci Lokali, ülkemiz ve de dünyanın farklı bölgelerinden üniversite eğitimi için Antalya’ya gelen öğrencilere yönelik ücretsiz hizmet verecek. Akdeniz Üniversitesi’nin güney sınır komşusu Pınarbaşı Mahallesi’nde 730 ve 732 Sokak kesişiminde Öğrenci Lokali inşasına başlayan Konyaaltı Belediyesi, çalışmaların sonuna geldi. Bin 35 metrekare alan üzerinde inşa edilen proje 10 gün içerisinde hizmete açacak.Konyaaltı’nda eğitime dönük bir çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerine yönelik oluşturdukları bir projenin da sonuna geldiklerini söyledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan Öğrenci Lokali Projesi'nin, çevre düzenlemesi çalışmalarına başladıklarını ifade eden Muhittin Böcek, projenin 10 gün içinde tamamlanıp hizmete açılacağını bildirdi. Başkan Muhittin Böcek, ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılacak olan Öğrenci Lokali ile amaçlarının öğrencilerin hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla toplum 300 kişi kapasiteli Öğrenci Lokali, 390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alana sahip. Rampa çözümlemeleri ve görme engeliler için kılavuz zemin taşlarıyla engelli öğrencilerin de kullanımına uygun olarak planlanan Öğrenci Lokali, bu ay içerisinde hizmete açılacak.İHA