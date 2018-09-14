- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Şelalesi’nin 200 metre yukarısında ırmağa giren oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören ve onu kurtarmak için suya giren 58 yaşındaki İzzet Aydın Manavgat ırmağında kayboldu.Oğlu çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Aydın’ın cansız bedeninin Manavgat Şelalesi’nden aşağıya düşüşü, şelalede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, İzzet Aydın ve ailesi Manavgat’taki yakınlarıyla birlikte Manavgat Şelalesinin 200 metre yukarısında bulunan sık sık boğulma vak'alarının yaşandığı bölgede piknik yapmaya gittiler. Piknik sırasında tüm uyarıları ve yasak tabelalarını dikkate almayan İzzet Aydın’ın oğlu yüzmek için ırmağa girerken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi. Oğlunun durumunu görerek ırmağa giren İzzet Aydın ayağının kayması sonucu ırmakta kaybolurken oğlu çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Aydın’ın cansız bedeni Manavgat Şelalesinden aşağıya akarken şelalede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.Olayın ardından Aydın’ın ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken Aydın’ın cesedinin bulunabilmesi için Manavgat ırmağının suyu kesildi. Arama çalışmaları için dalgıçların gelmesi bekleniyor.İHA