Mut Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "O Ses Mut" ses yarışmasının ön elemeleri yapıldı.Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen elemelerde yarışmacılar eserleri en güzel biçimde seslendirip, jüriye beğendirmek için büyük gayret gösterdi.Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Mut Halk Eğitim Müdürü Tuna Mutluyol, müdür yardımcıları Bünyamin Aydın, Arzu Yılmaz Gürdal ile Yasemin Koçak takip etti.Harun Gergin, yaptığı açıklamada, Tuna Mutluyol ve personelini düzenledikleri etkinlikten dolayı kutladı.Mutluyol da 48 kişinin müracaat ettiği yarışmada yarı final hakkını 16 ismin kazandığını belirterek, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın sanata ve müziğe olan ilgisini artırıp, gençleri güzel etkinliklere yönlendirmekti amacımız. Tüm Mut halkı da bu fikrimize güzel dönüş yaparak çok güzel bir katılım sağladı. İnşallah sanat ve Mut kazanır. Yarı final 24 Nisan'da yapılacak. 29 Nisan'da yapılacak finalde en yüksek puanı alan ilk üç yarışmacıdan birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye de gram altın verilecek."MERSİN (AA) –