Normal doğum için geleneksel tıptan yararlanılıyor

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında anne karnındaki bebeğin uyarılarak baş aşağı normal doğum pozisyonuna dönmesini sağlayan "moksibüsyon" yöntemi, Türkiye'de de uygulanmaya başlandı.

Normal doğum için geleneksel tıptan yararlanılıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.08.2019 14:15
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezinde, anne karnındaki ters duruş pozisyonunu düzeltmek için Çinlilerin geleneksel tıp yöntemlerinden yararlanılıyor.

Merkezde yöntemi gebeler üzerinde uygulayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Belkız Berna Külah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makat gelişlerin sezaryen endikasyonları oluşturduğunu belirterek, "Anne ve bebeğin sağlığını korumak adına baş gelişe çevrilmek üzere birtakım yöntemler geliştirilmiş. Bunlardan birisi de geleneksel Çin tıbbında uygulanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan moksibüsyon uygulamasıdır." dedi.

Külah, bebeğin makat gelişinin düzeltilmesi için vücut yüzeyindeki özel akupunktur noktalarının ısı yardımıyla uyarılması işlemi olan moksibüsyon hakkında bilgiler verdi.

Her iki ayağa toplam 20 dakika uygulanıyor

İşlem sırasında bir çeşit tütsü olan moksa çubuklarından yararlandıklarını ifade eden Külah, uygulamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Ayak beşinci parmağının tırnak köşesinde yer alan noktayı işaretleyerek anne adayına gösteriyoruz ve bu noktaya kokusuz, dumansız ve iğnesiz bir çeşit tütsü şeklinde olan moksa uygulayarak ısı etkisiyle uyarılması sonucu bebeğin hareketlenerek baş pozisyona dönüşü sağlanıyor. İlk uygulamayı kliniğimizde yapıyoruz. Kendiliğinden yapışkanlı uygulaması kolay bir yöntem. Hastalarımız evlerinde bir hafta boyunca 20 dakika uygulayacak. Bir haftanın sonunda hastanemize gelecek ve ultrasonla kontrolü yapılacak. Baş pozisyonuna dönüş sağlandıysa normal gebe takibine alıyoruz. Baş pozisyonu olmadıysa bir hafta daha devam etmesini istiyoruz. 33 ila 35 haftalık gebelerimizde normal doğuma engel bir durumu yoksa bu uygulamayı yapıyoruz. Ağrısız, acısız ve uygulaması kolay bir yöntem."

Gebeliğinin 33'üncü haftasında bebeğinin ters pozisyonda olduğunu öğrendikten sonra geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezine başvuran Esra Yılmaz, uygulama esnasında herhangi bir acı hissetmediğini belirterek, "Aksine hissetsem bile sezaryenin vermiş olduğu kadar ağrı yapmaz. Gayet iyi gidiyor." dedi.

Bu yöntemle normal doğum yaptı

Merkeze başvuran Serap Daşdemir de 6 ay önce üçüncü bebeğini aynı yöntem uygulanarak normal doğumla kucağına aldı.

Moksibüsyon yöntemini anne adaylarına tavsiye eden Daşdemir, "Bu yöntemle sezaryenden kurtuldum. Benim üçüncü gebeliğim. İki doğumum da daha önce normaldi. Ama bu bebeğin pozisyonu ters olduğu için sezaryen olma ihtimalim yüksekti. Moksa yöntemi ile üçüncü doğumum da normal oldu. Bütün gebelere tavsiye ederim. Hiçbir yan etkisi yok. Acısız, ağrısız yan etkisi olmayan bir yöntem. Uygulama sadece 20 dakikamı alıyordu. 10 dakika bir ayak, 10 dakika diğer ayak. Uyguladıktan sonra da biraz dinleniyordum. Basit bir yöntem. Bebeğim şu an 6 aylık. Moksa yöntemi ile sağlıklı, rahat bir şekilde dünyaya geldi. Emeği geçen bütün doktorlarımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

52 gebeye uygulama yapıldı

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 52 hastamıza uyguladık. Yüzde 60'larda başarı elde ettik. Bu sayede hastanemizde sezaryen oranlarını düşürmeyi normal doğum oranlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda tek uygulayan merkez biziz. Daha önce katıldığımız pek çok kongrede sunumunu yaptık. Eylülde yapacağımız Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Kongremizde de bir sunumumuz olacak. Bu şekilde tüm Türkiye'de kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu konuda da eğitim merkezi olmayı hedefliyoruz."

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