Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

- Niğde, Sivas ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Niğde, Sivas ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve suça adı karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, Niğde, Sivas ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu sattığı tespit edilen 22 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.



NİĞDE (AA) -