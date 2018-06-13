Antalya’da üreticilere tarım ürünlerine zarar veren tutaya karşı nezi böcekleri ile mücadele edin uyarısı yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, "Biz istiyoruz ki bundan sonra seralarımızda çocuklarımız kimyasalların zararlarından etkilenmesin. Çocuklarımız seralarda böcek sevsinler" dedi.Kumluca Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Kumluca İlçe Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından tuta absoluta kelebeğinin, domates üreticilerine verdiği zararların tartışıldığı toplantı düzenlendi. ‘Rusya Tuta’sız Ürünler İstiyor, Çözüm Entegre Mücadele’ başlıklı toplantı Kumluca Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, Kumluca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Akşit, Kumluca Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ahmet Kaya, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akbulut, zirai ilaç bayileri ve üreticiler katıldı.Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, "Tuta absoluta adlı domates güvesi, popülasyon açısından bölgemizde son yılların en üst seviyelerindedir. Bu yüzden birçok üreticimiz daha hasada başlayamadan bu zararlı yüzünden domates fidanlarını sökmek zorunda kaldı. Zararımız büyük oldu. Artık kimyasallarda da çözüm olmaktan çıktı" dedi.Güney Amerika kökenli olan tuta absoluta zararlısının 2006 yılında Avrupa’ya girdiğini, 2009 yılında da Türkiye’ye geldiğini, 2010 yılında ise Türkiye’deki domates üretimine darbe vurduğunu belirten Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen de, "Bu yıl kış mevsimi oldukça ılık geçti. Bu yüzden bu böcek yaşama ve popülasyonunu arttırma ortamı buldu. Geçen yıl Haziran sonlarında artan tuta kelebeği, bu yıl bir ay daha erken etkisini gösterdi. Üreticimiz bunu hesap edemediği için veya tedbir almakta geciktiği için bu zararlar yaşandı" diye konuştu.Yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere tutanın 4 ayrı üreme evresi olduğunu belirten Şen, "Tuta 14 derece de 76 günde üreme evresini tamamlarken, 27 derece sıcaklıkta 24 günde üreme evresini tamamlıyor. Yılda 4 defa yumurtluyor. Her dönemde en az 250 yumurta bırakıyor" ifadelerini kullandı.Halkın tuta absoluta domates güvesi ile mücadele ederken tersten başladığını ileri süren Mehmet Şen, "Halkımız önce kimyasal mücadeleye başvuruyor. İlk önce, sera tülü kullanacaksınız, ardından fenomen tuzaklar kullanacaksınız, domates dışındaki tutanın yaşayabileceği, değişik ot türleri var bunları seranızın içinden hatta dışarıda yakın yerlerden de temizleyin. Yaz mevsiminde mutlaka solarizasyon yapacaksınız. Başka önemli unsur ise, hasat süresi sona erdiğinde, sebze atıklarınızı seralarınızın yakınında tutmayın, mutlaka uzaklaştırın veya imha edin. Çünkü bu zararlının ergini veya pupası atıklarda kalır ve yeni üretim sezonunda yeniden üremeye başlar. Kırmızı örümcek, trips veya beyaz sinek gibi zararlıların nasıl yumurtası yemek kaydıyla mücadele yöntemimiz varsa tutanın yumurtasını yiyen nezi adlı faydalı böceklerimiz var. Bu yararlı böcekler zirai ilaç bayilerinde bulunacak" dedi.Nezi böceklerinden ülkede yeteri kadar olmadığına dikkati çeken Şen, "Ama ithal etme imkanımız var. Ayrıca biber üretiminde verilen dönüm başı 400 liralık devlet desteği bu böceklere de veriliyor. Yalnız bu böcekler hem etçil hem de otçul olduğu için tutanın yoğun olduğu dönemlerde seralara bırakılıyor. Tuta, domateslerin yapraklarına ve filizlerine zarar veriyor. Biz istiyoruz ki bundan sonra seralarımızda çocuklarımız kimyasalların zararlarından etkilenmesin. Çocuklarımız seralarda böcek sevsinler" diye konuştu.İHA