- Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’nda nesli tehlike altındaki alageyikler görüntülendi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’nda nesli tehlike altındaki alageyikler ilk kez yakından görüntülendi. Alageyikler, tabiat ve yaban hayatı fotoğrafçısı Ali Şenel tarafından fotoğraflandı.‘Kaybolmadan Keşfet’ isimli fotoğraf projesi kapsamında Türkiye’nin yaban hayatını belgelemek için yola çıkan Ali Şenel, Düzlerçamı YHGS ve Termesos Milli Parkı civarında bu güzel canlıları görüntüledi.İHA