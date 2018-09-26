Neşet Ertaş heykeli açıldı

Neşet Ertaş heykeli açıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.09.2018 10:36
0
Isparta Düğün Salonları
  - Neşet Ertaş heykeli açıldı   
 
- Muratpaşa Belediyesi, Neşet Ertaş’ın ölümünün 6’ncı yıl dönümünde Kızılarık Mahallesi’nde kendi adını taşıyan parka heykelinin açılışını gerçekleştirdi.   
  Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya,  CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kırşehir Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Analı, Antalya il eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, TÜM-BEL-SEN Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. 
  Kırşehir Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Analı, “Neşet Ertaş’ın bir hemşehrisi olmaktan onur ve gurur duyurum. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum” dedi. 
  
 Kaya: “Türkülerini söyleyeceğiz” 
  CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya ise Neşet Ertaş’ın saz çalarken ceketini ilikleyen, halkın karşısına çıktığında saygıda kusur etmeyen ama yeri geldiğinde de haksızlıklara isyan edebilen bir usta olduğunu söyledi. Ertaş’ın 6 yıl önce onun ‘Yalan Dünya’ şarkısıyla Kırşehir sokaklarında ebediyete uğurlandığını hatırlatan Kaya, “Dünya yalan ama dostluk gerçek. Artık onun dostluk, sevda ve hasret türkülerini bu parkta çocuklarımızla birlikte söyleyeceğiz” diye konuştu. 
 
  “Ertaş evrensel bir değer” 
  Belediye Başkanı Ümit Uysal da Neşet Ertaş’ın Anadolu insanının yaşam felsefesine, hayata yaklaşımına uygun, insanlık değerlerine çok doğru bakan, sadece Anadolu’da değil dünyanın farklı herhangi bir coğrafyasında da önemli olan sevgi, saygı, empati, özgürlük, adalet kavramlarına hizmet eden biri olduğunu söyledi. Ertaş’ın bunun kendine has cümlelerle ifade ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Sadece müzik onu anlatmaya yetmez. Büyük bir filozoftu da. Büyük bir evrensel değerdi” dedi. Ertaş’ı ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla andığını dile getiren Başkan Uysal, “Türkiye’mize, insanımıza kimlik verdiği, derinlik kattığı, bütün insanları kucakladığı, kibirden nasiplenmediği ve bizlere örnek olduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Adını taşıyan bu parkta yer alan heykeli, çocuklarımızın onu tanımasını sağlarsa en önemli işlevi yerine getirmiş olacak” diye konuştu. 
  Konuşmaların ardından Neşet Ertaş’ın saz çalarken tasvir edildiği heykelin açılışı ‘Yalan Dünya’ türküsünün eşliğinde açıldı.                                 


AW500823_01AW500823_02AW500823_03AW500823_04
 
İHA
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığı
Isparta’da gaspçı katil dehşeti
Isparta Merkezde Elektrikler kesilecek
SGK'dan binlerce vatandaşa müjde
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Isparta'da fiyat denetimi
Isparta İtfaiyesinden tatbikatlı ziyaret
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı
Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı
Eğirdir'li Yelkenciler Tekirdağ'a gidiyor
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat
Nail Bayram ‘resmen’ MHP Isparta İl Başkanı oldu
Isparta’da otomobil motosikletle çarpıştı : 2 yaralı
Bakan açıkladı! Yüzde 15 indirim yapılacak
Isparta'da bu yıl 630 bin ton elma rekoltesi beklentisi
Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti
Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte yeni BES planı
Memura 3 zam
Isparta'nın eşarp şal ve yazma merkezi Sare
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...22 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi 23 Eylül 2018
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayınEmniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın21 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneğiKendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği22 Eylül 2018
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldıIsparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı20 Eylül 2018
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu 20 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdiBorcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi19 Eylül 2018
Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi 19 Eylül 2018
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara dolduIsparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu22 Eylül 2018