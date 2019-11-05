NBA'de Furkan Korkmaz'ın yıldızı parlıyor

Phoenix Suns maçında 20 sayıyla kariyer rekoru kıran Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz, NBA'de adından söz ettirmeye başladı.

NBA'de Furkan Korkmaz'ın yıldızı parlıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.11.2019 12:21
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, performansını yükseltmeye devam ediyor.

Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olacağını gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Phoenix Suns'a 114-109 yenildikleri maçta 20 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Daha önce bu yıl Minnesota Timberwolves maçında 17, Portland Trail Blazers karşılaşmasında 11 sayı kaydeden Furkan Korkmaz, geçen sezon ise Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'a karşı 18'er sayı buldu.

Maç kazandıran basket

Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Furkan, ilk 5'e girmeye başladığı 76ers'ta maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.

Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele eden milli basketbolcu, son olarak Suns maçında ise 20 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle başarılı bir performans ortaya koydu.

Süre ve sayı ortalaması yükseliyor

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Furkan Korkmaz, aldığı süre ve sayı istatistiğini yükseltmeye başladı.

Furkan, NBA'de geçen yıl normal sezonda 48 maça çıktı. Maç başına 14.2 dakika süre alan genç basketbolcu, 5,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

Bu sezon ise Furkan'ın şu ana kadar görev yaptığı 6 karşılaşmada aldığı ortalama süre 19 dakikaya çıktı. Milli basketbolcu, bu sezonki maçlarda 8,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Mehmet Okur'dan 43, Hidayet Türkoğlu'ndan 39 sayı

NBA'de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu.

Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.

Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayı buldu.

Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015'te Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti.

Cedi Osman ise Ocak 2019'da Miami Heat karşısında 29 sayı atarak en skorer maçını çıkardı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden (İHA ve DRONE) Kararı
Isparta'da NARKO Operasyon! 100 kişi yakalandı
Aranan 44 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta İŞKUR'dan önemli duyuru
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019