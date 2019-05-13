Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin yıllık tarihe sahip olan Namrun Kalesi'nin önünde ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla nikah kıyılmaya başlandı.Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla başlatılan uygulamada ilk olarak Ayşegül Budak ile Erkan Atıcı çiftinin nikahını kalenin önünde kıydı.Çifte mutluluklar dileyen Tepebağlı, evlilik cüzdanını da geline verdi.Burada bir açıklama yapan Tepebağlı, kalenin Asur ve Hitit dönemlerinden kaldığını ve yaklaşık bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi.Kalenin önünde nikah kıyılmasının görsellik açısından farkındalık oluşturduğunu aktaran Tepebağlı, şöyle konuştu:"Kaleye ziyaretçi yolu yapımına yaklaşık 9 ay önce başlandı ve bu yılın ekim ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Yaz aylarında nüfusu 100 bini bulan Çamlıyayla ilçemiz 'Namrun Yaylası' olarak anılıyor. Kalemiz ilçenin en önemli tarihi kalıntısı. Hititler ve Asurlular döneminde 'İllibru' olarak bilinen kale, Haçlıların, Anadolu Selçukluları'nın, Klikya Ermeni Krallığı'nın ve daha sonrasında da Osmanlı Devletinin yönetimine girmiştir. Görsel açıdan da son derece önem arz eden Namrun Kalesi farklı bir görsellik sunması ve farkındalık yaratması nedeniyle bundan sonra daha çok dikkati çekici etkinliklere sahne olacak. Bu da Çamlıyaylamızın tanıtımına ayrı bir katkı sağlayacak."MERSİN (AA) -