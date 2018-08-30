- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki kentsel tasarım projesi çalışmalarını tamamladı. Son rötuşların yapıldığı cadde yeni haliyle modern bir görünüme kavuştu.Büyükşehir Belediyesinin Şarampol’de olduğu gibi Ali Çetinkaya Caddesi’ni bir cazibe merkezine dönüştürmek için başlattığı kentsel tasarım projesi tamamlandı. “Güneş Doğudan Yükseliyor” sloganı ile Doğu Garajı Projesi kapsamında yenilenen Ali Çetinkaya Caddesi yeşil bir görünüm kazandı. Proje kapsamında, cadde üzerinde bulunan tüm binalar boyandı. Bina ön yüzündeki kolonlara, kompakt ahşap görünümlü laminat kaplamalar yapıldı. İş yerlerine görüntü bütünlüğünü sağlaması amacıyla tek tip tabelalar takıldı. Yürüyüş yolu boyunca gölgelikler monte edildi. Zemin doğal taşla kaplanırken, modern kent mobilyalarının montajı yapıldı. Işıklı süs havuzunun da yer aldığı projede son rötuşlar sürerken Tramvay hattı boyunca zemin yeşil halı ile kaplanıyor.Her projede engelli hassasiyetini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümelerini sağlamak için projede hissedilebilir zemin uygulaması yaptı. Görme engelli bireyler kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca rahatlıkla yürüyerek gezebilecek.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel´in, ‘Antalya´nın en değerli köşesinden biri haline gelecek´ dediği Ali Çetinkaya Caddesi, yenilenen yüzüyle kentin çekim merkezlerinden biri olacak. Dünyada müze konsepti ile tasarlanan ilk cadde olan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerden bir kısmı burada sergilenecek.İHA