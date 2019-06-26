Mersin'in Mut ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde çiftçiler, sulama göleti yapılmasını istiyor.Mahallenin muhtarı İbrahim Polat, mahallede çok sayıda kişinin tarımla uğraştığını belirterek, 20 bine yakın tarım arazisinin olduğunu söyledi.Sulama problemi yaşadıklarını kaydeden Polat, yetkililerden sulama göleti talep ettiklerini kaydetti.Polat, göletten 17 mahallenin yararlanabileceğini belirterek, ürün verimliliğinin de artacağını sözlerine ekledi.Çiftçilerden Mehmet Kanar da 10 yıldır zeytin üreticiliğini yaptığını ifade ederek, su sıkıntısı nedeniyle yeterli verim alamadıklarını aktardı.MERSİN (AA) -