Mut ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla trafik etkinliği düzenledi.Mut Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.Etkinlikte, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mut Şoförler Cemiyeti ve Mut Enduro Ofroad Kros Doğa Sporları Derneği katkılarıyla trafik stantları açıldı.Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, stantları gezdi.Trafikte kullanılan cihaz ve materyallerin vatandaşlara tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilere trafikle ilgili eğitici broşür, cetvel, boyama kitabı ve kalem dağıtıldı.Öğrenciler, Karaman-Silifke kara yolu üzerinde temsili uygulama yapıp, kurallara uyan sürücülere çiçek verdi.MERSİN (AA) -