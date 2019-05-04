Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat günü etkinliği düzenlendi.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Aydınoğlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, 56 bin dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını belirtti.İlçenin sahip olduğu mikro klima iklim sayesinde ilaç kullanmadan kayısı üretildiğini bildiren Bayır, 110-120 bin ton arası rekolte beklediklerini bildirdi.Konuşmaların ardından, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve davetlilerle birlikte dalından kayısı toplayıp, katılımcılara ikram etti.MERSİN (AA) -