Mut ilçesinde açık alanda sezonun ilk erik hasadına başlandı.Yeşilyurt Mahallesi'nde erik üreticiliği yapan Erol Bıçkı'nın bahçesinden açık alanda ilk erik hasadı yapıldı.Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde geniş bir alanda erik üretimi yapıldığını ve 45 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.Eriğin 10 ile 15 lira arasında alıcı bulduğunu bildiren Bayır, "Üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Kaliteli erik üretimi yapan üreticilerimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla almakta." dedi.Bayır, ilçede mikro klima iklim özelliği sayesinde yetişen ürünlerin lezzetinin farklı olduğunu sözlerine ekledi.MERSİN (AA) -