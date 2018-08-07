- Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Genel Sekreteri görme engelli Mehmet Kahramanoğulları ile Huriye Çetintaş, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de mutluluğa 'evet' dedi. Çiftin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı.Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı aracığıyla engelli bireyleri, gündelik yaşam katılıp sosyalleşmelerine olanak tanımak için hizmete açtığı Engelsiz Kafe, özel programlara da evsahipliği yapıyor. Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kahramanoğulları ile Huriye Çetintaş hayatını Engelsiz Kafe’de düzenlenen törenle birleştirdi. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin nikahını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. Nikah törenine çiftin aileleri, Adalya Vakfı yönetimi, Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Yönetimi, öğrencileri ve engelli derneklerinin temsilcileri katıldı. Başkan Uysal, nikah töreninin ardından çifte Türk bayrağı, Nutuk ve kahve fincanı takımı hediye etti.İHA