Muratpaşalı Melisa Duru’dan LGS’de yüksek başarı

“Hem eğlendik hem çalıştık”

“Çok memnun kaldık”

Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmete açtığı Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi öğrencisi Melisa Duru, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 413.37 puanla yüzde 1.5’lİk dilime girme başarısı gösterdi.Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmete açtığı eğitim ve bilgi merkezleriyle sınava hazırlanan 127 öğrenci 2 Haziran’da yapılan sınavda ter dökerken Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi’ne devam eden Melisa, bu yıl ilk kez sınavda 413.37 puanla yüzde 1.5’lik dilime girme başarısı gösterdi. Melisa, bu sonuçlarla bu yıl 3’üncü sınav deneyimini yaşayan eğitim ve bilgi merkezlerinin de en başarılı öğrencisi oldu.Güzeloba Ortaokulu öğrencisi Melisa, tercih öncesi Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi öğretmenlerini babası Ceyhan Duru ve annesi Olga Duru’yla ziyaret etti. Öğretmenleriyle bir süre yapacağı tercihler hakkında konuşan Melisa, başarısında Ermenek Eğitim Bilgi Merkezi ve okulunda uygulanan etütlerin çok yararı olduğunu söyledi. Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi’ne 7’nci sınıfın yaz tatilinde başladığını belirten Melisa, daha yaz ayında 8’inci sınıf konularına hazırlanmaya başladıklarını anlattı. Melisa, “Hem eğlenceli aktiviteler vardı hem de ders çalışıyorduk. Burası ikisini bir arada yürütebilen bir merkez” dedi.Sınav yılında da devam ettiği merkezin konu anlatımlarıyla birlikte test çözme pratiğini çok iyi bütünleştirdiğini belirten Melisa, “Günde bir dersten 50 - 60 civarı soru çözerken ders tekrarı da yapıyorduk. Buradaki günlerim güzel geçti. Hem öğretmenlerimizle eğlenebildik hem de sorularımıza cevap bulduk. Ders çalıştık” diye konuştu.Turizm sektöründe çalışan baba Duru, Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi’yle tanışmalarının arkadaş tavsiyesiyle olduğunu söyledi. Arkadaşlarının merkezin Melisa’nın geleceğinde çok faydalı olacağına inandıklarını için tavsiyede bulunduğunu aktaran Duru, “Buraya başladıktan sonra Melisa, ‘Keşke her gün burada olsak’ diyecek şekilde merkezi sevdi. Biz de öğretmenler ve Muratpaşa Belediyesi’nin aktivitelerinden çok memnun kaldık. Melisa da bunun karşılığını başarısıyla gösterdi” diye konuştu.İHA