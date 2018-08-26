- Muratpaşa'dan okullara destek

-Muratpaşa Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için okullara destek oluyor.

Muratpaşa Belediyesi, ilçede bulunan okullara bakım-onarımda destek veriyor. İlk, orta ve lise düzeyindeki okullardan gelen talepleri değerlendiren Muratpaşa Belediyesi, bakım-onarım çalışmalarını program çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala, temposunu artıran Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 28 okulda, çatı izolasyon, duvar, sınıf boyama, elektrik-su tesisatı, kapı iyileştirme, demir doğrama, spor aletleri ve kale direği-basket potası montajı, spor odası düzenleme ve oyun sahaları çizimi gibi çalışmalar yapıyor.



Okullara, bakım-onarım desteği veren Muratpaşa Belediyesi daha önce de; Güzeloba, Namık Kemal, Dilşad Refizade İlkokullarıyla birlikte Ermenek Ortaokulu, ve Naim Süleymanoğlu adını taşıyan 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nu inşa etmişti.



İHA