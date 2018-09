- Muratpaşa Belediyesi, Haşim İşcan Mahallesi'nde yıkılma-çökme tehlikesi nedeniyle insan yaşamı ve güvenliği için tehdit oluşturan 3 yapıyı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda yıktı.Muratpaşa Belediyesi, Temmuz ayının 2’nci yarısında art arda çıkan yangınlar nedeniyle can güvenliğini sorunun gündeme geldiği kentsel sit alanı statüsünde bulunan Haşim işcan Mahallesi’nde yıkımlara devam ediyor. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda mahallede hafta başı başlayan çalışmalarda 2’si tescilli 3 bina daha yıkıldı. Havadan drone ve yerden her açıdan fotoğrafları çekilen yapılar; daha sonra Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda yıkıldı.Belediye Başkanı Ümit Uysal, yıkımı gerçekleştirilen yapıların ‘mail-i inhidam’ olarak ifade edilen yıkılma-çökme tehlikesi bulunan binalar olduğunu söyledi. Kentsel sit statüsünde bulunan mahalleyle ilgili olarak Muratpaşa Belediyesi’nin önemli bir çalışma dönemini geride bıktığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:“Mahallede insan yaşamı ve güvenliği için tehdit durumuna gelmiş yapılara ilişkin birçok rapor hazırladık. Bu raporlar doğrultusunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nu bilgilendirdik, yıkım da dahil olmak üzere farklı çalışmaları hayata geçirmek için talepte bulunduk. Özellikle Temmuz ayında birbiri ardına çıkan yangınlar sonrası mahallemizin durumu daha da can alıcı hale geldi. Bu nedenle özel bir çalışma ekibi oluşturarak son durum incelemesinde bulunduk. Çalışma ekibimiz 'ivedi yıkım kararlarının alınması' gereken binaları tek tek tespit etti. Şimdi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, gerekli kararları alıyor ve bu kararlara istinaden yıkımları gerçekleştiriyoruz”İHA