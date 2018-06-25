Muratpaşa Belediyesi’nin farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta açtığı yaz dönemi spor okulları başladı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik hayatını parçası haline getirmesi üzerine kurulu ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonlarından yaz dönemi spor okulları programı başladı.Farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta açılan program 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Atatürk ve Bayındır parklarında uygulanıyor. Kurs programları, 4’den 18 yaş grubuna yönelik futbol, futsal, tenis, basketbol, karate, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, taekwondo, güreş, badminton, squash, zumba, hokey, kickboks branşlarında düzenleniyor. Yetişkinler için yaz döneminde squash, badminton, fitness, halk oyunları, pilates-step, zumba, yoga ve bisiklet branşlarında kurslar açıldı.İHA