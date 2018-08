- Muratpaşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, belediye kreşlerinin minik öğrencilerinin Başkan Ümit Uysal’ın her Çarşamba düzenlediği randevusuz görüşme saatinde yaptıkları kutlamayla başladı. Belediye fuayesinde, Muratpaşa Gençlik Orkestrası eşliğinde şarkılar söyleyen miniklerin coşkusu ve sevinci o saatte belediyede bulunan herkesi sardı.Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her Çarşamba ilçe sakinleriyle tek tek görüştüğü randevusuz görüşme saati Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına sahne oldu.Kutlamalar için kreş öğrencileri, üzerinde Atatürk resminin bulunduğu tişörtleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla randevusuz görüşme saati devam ederken Muratpaşa Belediyesi’ne geldi. Onlara, enstrümanlarıyla Muratpaşa Gençlik Orkestrası’ndan ağabey ve ablaları dahil oldu.Başkan Uysal, fuayede bulunan Turunç Masa’da görüşmelerini sürdürürken dışarıdan İzmir Marşı’nın melodisi yükselmeye başladı ve minik öğrenciler Türk Bayraklarını sallayarak fuayeye girdi. İzmir Marşı’yla belediyeye giren minik öğrenciler, sonrasında hep bir ağızdan andımızı okudu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamına ilişkin yapılan konuşmanın ardından kutlamalar Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarından ‘Sen Başka’yı seslendirildi. Fuayede yaşanan 30 Ağustos coşkusuna belediyenin merdivenlerden, balkonlardan kutlamaları izleyenler de alkışlarla eşlik etti.Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken bağımsız ve özgür bir Türkiye’de nice bayramlarda bir arada olma dileğinde bulundu. İnsanların sadece kendi vatanlarında birinci sınıf olduğunu ve bunun herkese nasip olan bir durum olmadığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Dünyadaki 7 milyar insanını en az yarısı kendi vatanında, birinci sınıf insan olarak yaşayamamaktadır. Bu açıdan bizler çok şanlıyız. Bu şansı da 1922’de tarihten yok olmak üzere olan, Afyon’un doğusuna sıkıştırılmış, kadını erkeğiyle son gücüyle, can havliyle var olmak ve kendi vatanında tutunmaya çalışan bir insan topluluğuna hücum etmeyi emretmiş ve bunun organize etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ferasetine, dirayetine, cesaretine, mücadelesine borçluyuz. Onların peşinden giden Anadolu insanımızın cesaretine, mücadelesine ve fedakarlığına borçluyuz. Hepsinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”Muratpaşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması Başkan Uysal’ın orkestra üyeleri ve kreş öğrencileriyle fotoğraf çektirmesi ve hep bir ağızdan ‘Hayat Bayram Olsa’ parçasının seslendirilmesiyle sona erdi.İHA