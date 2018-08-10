- Muratpaşa Belediyespor’un 13 yaşındaki serbest stil güreşçisi Büşra Efe, 58 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.41 kulüpten yaklaşık 192 sporcunun mücadele ettiği Küçük Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası, 5-6 Ağustos’ta Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapıldı. 58 kiloda mindere çıkan Muratpaşa Belediyespor Güreşçisi Büşra Efe, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 13 yaşındaki Büşra Efe’yi kutladı. Efe de, güreşe verdiği destekten dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti.Ata sporu güreşe büyük önem verdiklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Hem yağlı pehlivan hem de minder güreşi yapan sporcularımızın yanındayız. Olimpiyat ruhunu hiç kaybetmemeliyiz. Olimpiyatlarda derece yapacak güreşçiler yetiştirmeliyiz. Bunun için Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’ni hizmete açtık. Türkiye Şampiyonu olan Büşra Efe’nin, başarısı hepimizi gururlandırdı. Uluslararası yarışmalarda, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum” dedi.İHA