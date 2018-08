- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivali'nde Rusları 11-14 Ekim tarihlerinde yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali'ne davet etti.Muratpaşa Belediyesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da 12 Ağustos'a kadar sürecek olan Türkiye Festivali’ne katıldı. Festivalin ilk gününde, Muratpaşa Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Stantta, ziyaretçileri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal karşıladı. Başkan Uysal, Rus ziyaretçileri, 11-14 Ekim tarihlerinde yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali'ne davet etti. Başkan Uysal, Muratpaşa standını ziyaret eden Ruslara, Antalya'nın coğrafi tescilli tadı özel taratorlu piyaz ve tahinli cevizli kabak tatlısının Rusça tariflerinin yazılı olduğu mutfak önlükleri ile tarif kartlarını hediye etti.Festivalin ilk gününde ilginin çok büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Kaleiçi’ni, yaşayan antik bir kent olmasının ötesinde, turizmi 12 aya yayma çalışmaları içinde çok özgün bir yere sahip. Kaleiçi’nin bu özgün yönünü ortaya çıkaran Old Town Festivalimizin, bu yıl 4’üncüsünü düzenliyoruz. 11-14 Ekim tarihlerinde yapılacak Kaleiçi Old Town Festivalimiz’in bu yıl ki onur konuğu Rusya. Türkiye Festivali'ne katılan tüm Rusları, Kaleiçi Old Town Festivalimize davet ediyoruz” dedi.İHA