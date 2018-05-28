Muratpaşa Belediyesi’nin Merkez Şube ve Türkan Saylan kreşleri, düzenledikleri yılsonu gösterisiyle öğrencilerini mezun etti.Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Merkez ve Ermenek’te bulunan Türkan Saylan kreşleri, muhteşem bir yılsonu gösterisine imza attı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı gösteride minik öğrencileri velilerini adeta büyüledi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen yılsonu gösterisinde birbirinden renkli kıyafetleriyle minikler, tüm yıl boyunca öğrendiklerini danslar ve şarkılar eşliğinde sergiledi.Törende Başkan Ümit Uysal, “Çok yakışıklısınız, çok güzelsiniz ve hepiniz harikasınız. Çocuklarımız burada sevmeyi sevilmeyi, aile ortamınızdaki o güzel ve iyi duyguları topluma da yansıtmayı öğreniyor. Çocuklarımız, kreşlerimizde insanlarla birarada olmayı, beraber iş yapmayı, onların yerine kendilerine koymayı öğreniyor. Bizim toplumumuzda bunun mayası, kökü derinde. Sevgiyi, saygıyı, bütünleşmeyi çok önemseyen bir toplumuz” dedi.Merkez Şube ve Türkan Saylan kreşlerinin yıl sonu gösterisi çocukların hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylemesiyle sona erdi.İHA