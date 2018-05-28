Muratpaşa Belediyespor, 2018 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları ve Akdeniz Oyunları için Amasya’da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı’na 5 oyuncu verdi.Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyon olan Muratpaşa Belediyespor, A Milli Takıma en çok sporcu gönderen kulüp oldu. Antrenörlüğünü aynı zamanda Muratpaşa Belediyepor’un başarılı hocası Birol Ünsal’ın yaptığı Milli Takıma, Muratpaşa’dan Merve Durdu, Yasemin Şahin, Döne Gül Bozdoğan, Ceren Coşkun ve Cansu Akalın çağırıldı. Milliler, Avrupa Şampiyonası Eleme gurubu maçları ve 21 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya’da başlayacak Akdeniz Oyunları için Amasya’da kampa girdi.İHA