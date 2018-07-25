Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz’da sona erecek vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için tüm vezneleriyle hafta sonu da hizmet verecek.Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Salı sona erecek vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için dizi önlem aldı. Bu kapsamda hizmet binasında bulunan merkez vezne ile Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya, Konuksever ve Tapu Kadastro Müdürlüğü binasındaki vezneleri hafta sonu da hizmet verecek. Emlak ve çevre temizlik vergisi, işgaliye ve idari para cezalarını kapsayan yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek. Borcunu taksitle ödemek isteyenler için 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği bulunuyor.İHA