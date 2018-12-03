Muratpaşa’da müzik yolculuğu başlıyor

- Muratpaşa Belediyesi’nin 29 Kasım'dan 27 Aralık'a 9 konserle cazdan klasik müziğe, piyanodan flüte, yerelden evrensele uzanacak müzik yolculuğu Kerem Görsev Trio konseriyle başlıyor. Muratpaşa’da Sanat Var konserlerinin ilk haftasında ayrıca Dilek Türkan da Antalyalı müzikseverle buluşacak.Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yaklaşık 1 ay devam edecek müzik yolculuğunun ilk haftasında Kerem Görsev Trio ve Deniz Türkan konserleri gerçekleştirilecek.Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio’nun konseri 29 Kasım Perşembe Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak. Son albümü After The Hurricane’le Mart ayında dinleyicisiyle yeniden buluşan Kerem Görsev, konserde ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Muratpaşa’da Sanat Var konserlerinin ikincisi ise 1 Aralık Perşembe günü Dilek Türkan’la gerçekleştirilecek. Türk müziği tınılarını modern bir bakış açısı ile geniş kitlelere taşıyan sevilen sanatçı Dilek Türkan, yeni albümü ‘An’ ile sevenleriyle buluşacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde konser saat 20.00’de başlayacak.İHA