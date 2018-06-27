- Muratpaşa Belediyesi, aralarında Tarık Akan Parkı’nın da bulunduğu 10 noktada üzerinde belediye logosunun güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı çalışması yaptı.Muratpaşa Belediyesi’nin pilot çalışma olarak gerçekleştirdiği proje, geçen yıl kasım ayında randevusuz görüşme saatinde Belediye Başkanı Ümit Uysal’a sunuldu. Randevusuz görüşmede Kadir Öztekin’in güneş enerjisiyle aydınlanan projesiyle yakından ilgilenen Başkan Uysal, projenin uygulanabilirliği konusunda Fen İşleri Müdürlüğü’yle ortak çalışma yapılması talimatını verdi.Bu çalışmanın sonucunda aralarında Tarık Akan Parkı, Meltem ve Fener Mahallelerinin bulunduğu 10 ayrı noktada üzerinde belediye logosunun bulunduğu güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı uygulaması yapıldı.Muratpaşa Belediyesi’nin 62 santimetre genişliğe 105 santimetre uzunluğa sahip güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşları 8 saat güneş ışığı almasıyla 1 hafta çalışabiliyor. Gün batımıyla birlikte devreye giren sistem gece saat 03.00’de kendini kapalı konuma alıyor.İHA