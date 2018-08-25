- Muratpaşa Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesinin ardından, çocuklar için kültür-sanat kursları düzenledi. 11 branşta açılan kurslara katılan 467 çocuk, sanata ilk adımını attı.Muratpaşa Belediyesi, 7-14 yaş arası çocukların sanatla içiçe yaz tatili geçirmeleri için sanat kursları düzenledi. Kurslar, Değirmönü Kurs Merkezi’nde 11 branşta yapıldı. Çocuklar, yaz tatillerinde, ağaçların gölgesinde, kuş sesleri içinde sanatla tanıştı.Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kurslar, 11 branşta 14 öğretmenle birlikte gerçekleştirildi. Eğitim-öğretim yılı açılmadan tamamlanan kurslara 467 çocuk katıldı. Çocuklar, hafta içi her gün yapılan kurslarda; seramik çalışmalarıyla, gitardan bağlamaya, yan flütten kemana ve orga, tiyatrodan dramaya, diksiyona ve dansa kadar farklı branşlarda sanata adım attı. Çocuklar, en yoğun katılımı, 85 kişi ile gitar, 67 kişi ile dans ve 44 kişiyle drama kurslarına yaptı.İHA