Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Çevreci Komşu Kart' projesiyle, 2 milyon 146 bin 45 TL'lik ek bir kaynak oluşturulduğunu söyledi.Muratpaşa Belediyesi'nin, ilk yılında Akdeniz, Gazi ve Adnan Menderes Üniversiteleri'nden ödüller alan, Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'na davet edilen 'Çevreci Komşu Kart' projesiyle ilçe sakinleri, 31 Temmuz tarihi itibariyle, 2 milyon 146 bin 45 lira karşılığı puan kazandı. Türkiye'nin ilk ödüllü ambalaj atığı toplama projesi Çevreci Komşu Kart, 8 Nisan 2016'da pilot çalışma olarak iki mahallede başladı. Evlerde kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının her hanede mümkünse kadının adına hazırlanan 'Çevreci Komşu Kart'ta TL karşılığı puana dönüştüğü sistem Mart 2017'de artık Muratpaşa'nın 56 mahallesinde uygulanır hale geldi.Yüklenen puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabildiği gibi, sinema salonlarında bilete, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracığıyla üniversite öğrencilerine bursa dönüştüğü sistem kapsamında, 31 Temmuz itibariyle, 7 milyon 213 bin 135 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan atıkların 2 milyon 952 bin 224 kilogramını kağıt - karton grubu oluştururken 2 milyon 128 bin 406 kilogramı plastik türü atıklardan oluştu. Toplam atığın 586 bin 637 kilogramını cam, 241 bin 326 kilogram atık ise metal olarak sınıflandırıldı. 1 milyon 304 bin 540 kilogram atık ise karışık olarak evlerden teslim alındı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart'ın Türkiye'nin en kapsamlı geri dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu söyledi. Mahallerden hangi günlerde, hangi rota üzerinden ne tip araçlarla atıkların toplanacağına kadar sistemin her aşamasının detaylı olarak planlandığını ve uygulandığını aktaran Başkan Uysal, "Çevreci Komşu Kart projemizle evler için hiç olmayan bir kaynak şimdi ortaya çıktı" dedi. Şu an için sistemde 27 bin 558 kartın aktif olarak yer aldığını belirten Başkan Uysal, bu kartlara yüklenen 2 milyon 146 bin 45 lira karşılığı puanın 1 milyon 748 bin 662 TL'lik bölümü ise anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında kullanıldığını söyledi. Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart'la, Muratpaşa sakinlerinin Adalya Vakfı üzerinden üniversite öğrencilerine 103 bin 38 TL'lik de burs sağladığını da aktardı.Çevreci Komşu Kart'la Muratpaşa'nın en çok kazanan mahalle ise Konuksever oldu. Mahallede Çevreci Komşu Kart'la ambalaj atıklarını atmayıp biriktiren 1646 Mahalle sakini, tam 122 bin 904 TL kazandı. Konuksever'i 101 bin 596 liralık puan kazanan Kızıltoprak Mahallesi izlerken 3'üncü sırada 87 bin 954 lira karşılığı puanla Memurevleri Mahallesi izledi.Çevreci Komşu Kart'la sadece ilçe sakinleri değil doğa da kazandı. Ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırılması sayesinde 274 bin 282 metrekare orman alanı korundu, 51 bin 630 ağaç kesilmekten kurtuldu. Karbondioksit salınımında 213 bin 399 kilogramlık bir azalma da sağlanırken 22 milyon 777 bin 756 litre su tasarrufu da gerçekleştirildi.Muratpaşa Belediyesi ayrıca, 2018'le birlikte, içerdiği zehirli maddeler dolayısıyla dünyada gittikçe büyüyen bir sorun olan elektronik atıkları, kısaca e-atıkları Çevreci Komşu Kart kapsamına aldı. Evlerde artık kullanılamaz durumda olan buzdolabı, çamaşır gibi büyük beyaz ev eşyalar, klimalar, telefon, tablet, bilgisayar, radyo, televizyon ve küçük ev aletleri gibi e-atıklar, tıpkı ambalaj atıklarında olduğu Çevreci Komşu Kart'la geri dönüşüm zincirinin bir parçası haline geldi. E-atıklardan Çevreci Komşu Kart'a 4 bin 262 TL karşılığı puan yüklendi.