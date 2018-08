- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde tüm belediye çalışanları ile bayramlaştı. Başkan Uysal, “Toplumsal memnuniyet oranımız son derece yüksek. Bunda her bir çalışanımızın payı var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum” dedi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününe bayramlaşmaya Fen İşleri Müdürlüğü’nde başladı. Uysal, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte, Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’nde Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Veteriner İşleri Müdürlükleri personeliyle daha sonra da hizmet binasındaki çalışanlarla bayramlaştı.Gerek sendikal örgütlenme, gerekse de imzalanan toplu iş sözleşmeleri açısından Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkiye’de en önemli örneklerden biri olduğuna ifade eden Uysal, “Belediyemiz, bir değerler belediyesi. Her kuruş kaynağımızı, toplumsal yarara dönüştüren bir yaklaşımımız var. Kalanla da çalışanlarımızın ücretlerini ödüyoruz. Bize yönelik olarak güzel bir kamusal algı var. Güzel bir kentte, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayan bir çalışma biçimimiz var. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. Bizim tavrımız, toplum yararına kamu hizmetini, kamusal paylaşımı, kamunun tüm kaynaklarını ya kamu hizmeti olarak ya da ücret olarak değerlendiren yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.Çalışanların sendikal örgütlenmelerine, bir uygarlık kriteri olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi çalışanlarının bayramını şöyle kutladı; “Muntazam bir kamu hizmeti planlaması ile verilen görevi, toplumun yüklediği yükümlülükleri düzgün bir şekilde yerine getirmeye gayret eden topluluk olarak bir bayrama daha geldik. Genel ortalamamız, toplumsal memnuniyet oranımız son derece yüksek. Bunda her bir çalışanımızın payı var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum”Belediye hizmet binasındaki bayramlaşmaya gelen, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Kreşleri’nden çocuklar, Başkan Uysal’a sarılarak bayramını kutladı. Çocuklar, Başkan Uysal’a kendi elleri ile hazırladıkları bayram kartı ve bir tablo hediye etti.İHA