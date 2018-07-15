- Muratpaşa Belediyesi, Antalya’ya yeni Mavi Bayraklı plajlar kazandırmak için düğmeye bastı. Belediye, tüm iptidai koşullara rağmen kullanılan Bambus, Falez Park, Muhsin Adıyaman Sitesi ve Hamitbey plajlarında iyileştirme çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’ndan, Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş’a falez kıyı bandında kent parkları, mavi bayraklı plajlarıyla bambaşka bir kentsel yaşam alanını oluşturdu.Aynı zamanda 1’inci Derece Doğal Sit alanı statüsüne sahip bantta tertemiz denizi, çevreye duyarlı tesisleri ve sunduğu hizmet kalitesiyle İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalandıran Muratpaşa, bölge sakinlerini talebi doğrultusunda yeni plajlar için düğmeye bastı.Muratpaşa Belediyesi, Mavi Bayraklı Erenkuş Plajı’nın hemen yanı başında bulunan Bambus, Falez Park, Muhsin Adıyaman Sitesi önü ve faaliyetlerine ara veren Divan Talya Otel’in sağ aşağı tarafında bulunan Hamitbey Plajı’nda iyileştirme çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.Her plaj için ayrı ayrı hazırlanan dosyada Muratpaşa Belediyesi, mevcut haliyle plaj noktalarının güvensiz, fen ve sağlık şartları açısından tehlike arz edecek halde bulunduğunun altını çizdi. Plajlarda iyileştirme yapılması yönünde bölge sakinlerinin yoğun talebi bulunduğunun da kaydedildiği yazıda, çevreye zarar vermeyen bir düzenleme için konunun Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirilmesi istendi.İHA