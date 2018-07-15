Muratpaşa, 4 yeni falez plajı için müracaat etti

Muratpaşa, 4 yeni falez plajı için müracaat etti
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Muratpaşa, 4 yeni falez plajı için müracaat etti 
 
- Muratpaşa Belediyesi, Antalya’ya yeni Mavi Bayraklı plajlar kazandırmak için düğmeye bastı. Belediye, tüm iptidai koşullara rağmen kullanılan Bambus, Falez Park, Muhsin Adıyaman Sitesi ve Hamitbey plajlarında iyileştirme çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. 
  Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’ndan, Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş’a falez kıyı bandında kent parkları, mavi bayraklı plajlarıyla bambaşka bir kentsel yaşam alanını oluşturdu.  
  Aynı zamanda 1’inci Derece Doğal Sit alanı statüsüne sahip bantta tertemiz denizi, çevreye duyarlı tesisleri ve sunduğu hizmet kalitesiyle İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalandıran Muratpaşa, bölge sakinlerini talebi doğrultusunda yeni plajlar için düğmeye bastı.  
  Muratpaşa Belediyesi, Mavi Bayraklı Erenkuş Plajı’nın hemen yanı başında bulunan Bambus, Falez Park, Muhsin Adıyaman Sitesi önü ve faaliyetlerine ara veren Divan Talya Otel’in sağ aşağı tarafında bulunan Hamitbey Plajı’nda iyileştirme çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.  
Her plaj için ayrı ayrı hazırlanan dosyada Muratpaşa Belediyesi, mevcut haliyle plaj noktalarının güvensiz, fen ve sağlık şartları açısından tehlike arz edecek halde bulunduğunun altını çizdi. Plajlarda iyileştirme yapılması yönünde bölge sakinlerinin yoğun talebi bulunduğunun da kaydedildiği yazıda, çevreye zarar vermeyen bir düzenleme için konunun Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirilmesi istendi. 
 
AW444465_01AW444465_02AW444465_03AW444465_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Eğirdir’de orman yangını
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
Isparta'da kaza: 4 yaralı
SDÜ’den 15 Temmuz anma programı
Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Isparta’da şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine Milli Birlik Günü yemeği
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
​ISPARTA DAVRAZSPOR'A TECRÜBELİ TEKNİK ADAM
YÖRESEL VE GEMLİK ZEYTİNLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta’da unutulan kadın çantası bomba paniğine neden oldu
Nüfusta Yeni Dönem!
Isparta Eğirdir Motosiklet Festivali'ne yoğun ilgi
Isparta’da ‘insanlık ölmüş’ dedirten cinsten kaza
SSK emeklisine en az 1713 TL
Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden önemli Duyuru!
Isparta’da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA'DA GÖLLERİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ PROJE
Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu
Özbekistan heyeti Isparta’da ÖZBEKİSTAN HEYETİ ISPARTA’DA
Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu 13 Temmuz 2018
TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!10 Temmuz 2018
Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi 13 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı 13 Temmuz 2018
Erdoğan yeni kabineyi açıkladıErdoğan yeni kabineyi açıkladı09 Temmuz 2018
Isparta’da su kesintisi uyarısı...Isparta’da su kesintisi uyarısı...09 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU11 Temmuz 2018
SSK emeklisine en az 1713 TLSSK emeklisine en az 1713 TL14 Temmuz 2018
Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de 14 Temmuz 2018
Nüfusta Yeni Dönem!Nüfusta Yeni Dönem!14 Temmuz 2018
Eğirdir'e yeni Turizm Danışma Noktası Eğirdir'e yeni Turizm Danışma Noktası 09 Temmuz 2018
Isparta polisinden alkol uygulaması Isparta polisinden alkol uygulaması 11 Temmuz 2018
Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!09 Temmuz 2018
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi10 Temmuz 2018
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!09 Temmuz 2018
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklamaIsparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama13 Temmuz 2018