- Motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 3 yaralı



- Antalya’da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpan kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Ilıca mevkiinde meydana geldi. Ali K.’nın kullandığı plakasız motosiklet, Ilıca-Kumköy kavşağını 100 metre geçtikten sonra D-400 Karayolunda yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Emine Ş.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Emine Ş. yolun 3-4 metre ilerisine savrulurken, motosiklet sürücüsü Ali K. ve yanında bulunan arkadaşı Mercan A. devrilen motosiklet ile birlikte yerde sürüklendi.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali K.’nın durumunun ağır olduğu, tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

Diğer taraftan kaza anı ve sonrasında yaşananlar yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar, motosikleti kullanan gencin kadına çarpmamak için her şeyi yaptığını dile getirdi.



İHA