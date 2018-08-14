- Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ise yaralandı.Kaza saat 00.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkan Boz (28), ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Alanya istikametine seyir halindeyken yönetimindeki 07HIZ93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada, kaldırım kenarına başını çarpan sürücü Boz, ağır yaralanırken yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Boz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı arkadaşı olay yerinde kaçtıGörgü tanıklarının ifadesine o sırada Boz’un arkadaşı sağlık ekipleri gelince ailesi haber verme bahanesiyle kaza yaptıkları motosikletle yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Boz’un cesedi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinden yaralı şekilde uzaklaşan Boz’un arkadaşının bulunması için harekete geçti.Emanet motosikletle kaza yapmışÖte yandan kazaya karışan motosikletin Şükrü Uyar isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Erkan Boz emanet aldığı motosikleti gece geç saatlere kadar getirmeyince Uyar’ın jandarmaya şikayetçi olduğu öğrenildi.İHA