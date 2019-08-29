ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Spor ve Motosiklet Festivali, motosiklet tutkunlarını Afyonkarahisar'da buluşturacak.

Dünya Motokros Şampiyonası ile Spor ve Motosiklet Festivali, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Afyonkarahisar'ın ikinci kez ev sahipliği yapacağı MXGP, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesince organize edilecek.

Dünyadaki off-road motor sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın yayınlarla dünya genelinde tanıtılmasına katkıda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Valiliğinin destek verdiği Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Total, Misli.com, NG Afyon, Turkcell, PTT, Türksat, Monster Enerji, Yamaha, Motovento, Anlas, Budan, ECC Tur, İkbal, Özerband, Park Afyon, Park Hayat Hastanesinin sponsorluğunda düzenlenecek şampiyona için yurt dışından gelecek yaklaşık bin 500 kişilik yarışçı, takım, teknik ekipler ve görevliler etkinlik süresince Afyonkarahisar'da konaklayacak.

Yurt dışından gelmesi beklenilen binlerce MXGP hayranı, 8 Eylül'de Türkiye'de tatilini geçiren yabancı turistler ve halkın da katılımıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 30 bin kişinin buluşması öngörülüyor.

Markalar yarışacak

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 100'den fazla pilot, dünyaca ünlü markalar Yamaha, Honda, KTM, Husqvarna ve Kawasaki fabrika takımları adına şampiyonluk mücadelesi verecek.

Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre ve Çin gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1,4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşıyor. Türkiye'nin bir dakikalık tanıtımının tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona, yaklaşık 60 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

Dünyanın en iyi parkuru

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde yer alan Zafer Stadyumu ile Spor Salonu ve Su Sporları Merkezi’nin yanında inşa edilen Afyon Motor Sporları Merkezi, Türkiye'nin ve bölge ülkelerin uluslararası spor organizasyonlarındaki standartları karşılayacak şekilde hazırlandı.

2018 yılında Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) "en iyi altyapı" ödülünü alan 250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu pist, dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede inşa edildi. Pist, Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonalarında yarış amaçlı motosiklet camiasına hizmet verirken, kurulacak akademiyle eğitim hizmetlerini de karşılayacak.

Uzunluğu bin 750 metre, en geniş yeri 15, en dar yeri ise 8 metre olan yarış pistinde 9 rampa, iki adet ikili hız kesici, 9 adet tekli hız kesici yarış heyecanını en üst düzeye ulaştırıyor. Dünyada benzerlerinden farklı olarak yaklaşık 45 bin metrekarelik asfalt padok gelen misafirlerin tamamının aynı anda elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapıya sahip. Pistte aynı anda 40 motosiklet sürücüsünün motorlarını temizleyebileceği yıkama alanları bulunuyor. Pistin her noktasına acil durumlarda ulaşabilecek ambulans yolu yer alırken, 2 metre yüksekliğinde güvenlik bariyerleriyle çevrili alanda yarış güvenliği de en üst düzeyde sağlanıyor.

Etkinlik dolu 3 gün

Organizasyon kapsamında, Dünya Şampiyonası (MXGP, MX2, Kadınlar, Avrupa Şampiyonası), Fedon, Aleyna Tilki, Murat Boz konserleri, kamp alanı, mini golf, canlı langırt, mini ATV, zipline, tırmanma duvarı, çocuk etkinlikleri, çocuklar için motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, klasik araba, motosiklet sergisi, motosiklet gösterisi, sujeti-flyboard gösterisi ve spor federasyonlarının etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler (Basketbol, tenis, badminton, atletizm, hokey, kayak simülatörü, su kayağı) yer alacak.

Öte yandan üç gün boyunca sınırsız eğlence ve aktivitenin yer alacağı Türkiye’nin en büyük spor ve motosiklet festivalinin bilet satışı Biletix'te sürüyor.