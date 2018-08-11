- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl ikinci kez düzenlenen "Türkiye Festivali"nin açılışını gerçekleştirdi. Birbirinden renkli aktivite ve organizasyonların olduğu festivale Rus halkı büyük ilgi gösterdi.Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK’ları, valilikler, belediye başkanlıkları, kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi Moskova’da başladı. Geçtiğimiz yıl, 153 bin kişinin ziyaret ettiği festival, yine Moskova’nın önemli parklarından Krasnaya Presnya’da yapılıyor. Krasnaya Presnya Parkı’nda konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapıldığı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Rus halkı ile buluşarak Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak.23 otel, 4 tur operatörü ve 10 bölgenin katıldığı Festivale, Rus halkının büyük bir ilgi gösterdi. Moskova’da çalışma günü olmasına rağmen yoğun ilgi ile karşılaşan Türkiye Festivali, hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlikleri ile Moskova’da Türkiye adına önemli bir tanıtım çalışmasına imza atacak.Türkiye Festivali’nin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da festival kapsamında çalışmalar yapan turizmcileri yalnız bırakmadı. Tek tek stant ve çadırları gezen Bakan Ersoy, festivalde görev yapan turizmcilere başarılar diledi. Bakan Ersoy daha sonra organizasyon kapsamında düzenlenen kokteyle katıldı. Kokteyle başta TÜROFED Başkanı Osman Ayık olmak üzere turizm STK’ları, belediye başkanları, ticaret odaları ve otel yöneticileri gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım gösterdi.Kokteylde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Mehmet Ersoy, Türkiye Festivali’nin diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi. Türkiye Festivali için "Sonuç veren bir etkinlik" diyen Bakan Ersoy, "Bu festivalin en önemli farklılığı halka dokunmasıdır. Geçen sene ilki yapılan ve büyük ilgi gören festivale bu sene daha fazla ilgi bekliyoruz. Festivaller, ülkelerin birbirine olan ilgisine bağlıdır. Bize ilgi gösteren ülkelerde bu tür festivaller yapılabilir" diye konuştu.Bakan Ersoy, daha sonra turizmcilerle Türkiye Festivali ana sahnesinde Rus ziyaretçilere seslendi. Rus halkına Türkiye Festivali’ne gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Bakan Ersoy, "Sizin gösterdiğiniz ilgi ile bu organizasyon daha da büyüyecektir. Bu organizasyonun amacı sadece turizm değildi. Türkiye Festivali sayesinde Türkiye’nin renklerini sizler de göreceksiniz. 3 günlük festivalin keyfini çıkarmanızı diliyorum" dedi.İHA