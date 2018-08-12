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Moskova’da Türkiye’ye yoğun ilgi

Moskova’da Türkiye’ye yoğun ilgi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Moskova’da Türkiye’ye yoğun ilgi 
 
 - Rusya'nın başkenti Moskova’da devam eden 'Türkiye Festivali', Rus ziyaretçilerin akınına uğradı. Türkiye’nin farklı renklerini Moskova’ya taşıyan festivale gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ziyaretçiler zaman zaman yürümekte zorlandı.   
  Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK’ları, valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla 10-12 Ağustos tarihlerinde organize edilen Türkiye Festivali, geçen sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgiyle karşılaştı. Rus ziyaretçiler Türkiye Festivali için Krasnaya Presnya Parkı’na akın ederek kurulan stant ve çadırlara büyük ilgi gösterdi. 
   
  Tatil coşkusu 
  Türkiye Festivali kapsamında gerçekleştirilen bütün aktiviteler büyük ilgi gördü. Rus halkı Türkiye sevgisini Moskova’da gözler önüne sererken festivalde sadece Türkiye’nin turizm zenginlikleri değil, farklı birçok değeri sergilendi. Etkinlikler içinde ise en büyük ilgiyi tatil çekilişi gördü. Yüzlerce Rus, çekilişe katılabilmek için stantları tek tek gezip ellerindeki simgesel pasaportu damgalatarak çekilişi bekledi. Çekiliş sırasında tatil hediyesi veren oteller kendilerini tanıttı. Tatil kazananlar büyük bir coşku içinde sahneye çıktı. 
   
  İlgi büyüyor 
  Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim, fuarın ikinci gününde ziyaretçilerin ilgisinin katlandığını belirterek, "Türkiye’nin önemli değerlerini ve zenginliklerini sergilediğimiz Türkiye Festivali, ikinci gününde de büyük bir ilgi ile karşılaştı. İlk günün hafta içine denk gelmesine rağmen ciddi bir kitle ağırladık. Festivalin ikinci günü ise ilgi katlanarak arttı. Zaman zaman ziyaretçilerimiz yoğun ilgiden dolayı yürümekte bile zorlandı. Festivalin üçüncü günü olan Pazar günü ilginin daha da büyük olacağını öngörüyoruz" dedi. 
   
  Türkiye sevgisi 
  Türkiye Festivali ile Rus halkının Türkiye sevgisini bir kez daha gördüklerini söyleyen Özsevim, "Rusya Federasyonu, Türkiye için en önemli pazar haline geldi. Bu pazardan daha fazla verim alabiliriz. Türkiye Festivali gibi halka dokunan bir organizasyonla hem turist sayımızı hem de turizm gelirlerimizi artırabiliriz" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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