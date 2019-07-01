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​Mitsubishi Electric geleceğin dijital fabrikalarını inşa ediyor

​Mitsubishi Electric geleceğin dijital fabrikalarını inşa ediyor
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Mitsubishi Electric geleceğin dijital fabrikalarını inşa ediyor
- Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory, fabrikaları yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmaya ve kurulumdan önce de sanal fabrika oluşturarak üretimi test etmeye imkan tanırken, e-F@ctory konsepti içinde yer alan Cube Enterprise Çözüm Platformu’nun ise dijital fabrikalar için ilk adım olarak görülüyor
İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yeni endüstri dönemine dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verirken, sürecin önemli bir parçası olan ileri robot teknolojileriyle de dikkati çekiyor. 
Mitsubishi Electric açıklamasına göre, sanayinin dijitalleşmesi sürecinde robotlar da sağladıkları hız ve kolaylıklar sayesinde her geçen gün daha çok rol alıyor. 
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, bu yeni endüstri evresine dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verirken, sürecin önemli bir parçası olan ileri robot teknolojileriyle de öne çıkıyor. 
 
- "Dijital fabrikaların geliştirilmesi gerekiyor"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, gelecek yaklaşık 40 yıllık süreçte dünya ekonomisindeki ilk 15 ülke arasında büyük bir rekabet oluşmasının beklendiğini dile getirdi. 
Bizel, "Bu süreçte aralarında Japonya’nın da bulunmasını öngördüğümüz ilk 5 ülkeyi belirleyecek unsurun, kişiselleştirilmiş ürünler üretilme konusundaki gelişmişlik düzeyi olacağı tahmin ediliyor. Bu ürünler için de siber fizik sistemlerle desteklenmiş ve tamamıyla otomatik bir yapı kazanmış üretim sistemlerinin yani dijital fabrikaların geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 
Dünyada yepyeni bir endüstri evrimi sürecinin başladığına işaret eden Bizel, bu yeni evreye uyum sağlayabilecek, kendi kendini değiştirebilen üretim hatları ortaya koyabilen ülkelerin, hızla değişen kişiselleştirilmiş ihtiyaçları karşılayabilecek bir üretim sektörüne sahip olacağının ön görüldüğünü aktardı. 
 
- "Kişiselleştirilmiş ürünlere talebi karşılamak için üretim optimize edilmeli" 


Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmanın mümkün olduğunun belirten Bizel, şunları kaydetti: 
"Bugünün artan rekabet ortamında kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebi karşılayabilmek için üretimi optimize etmek gerekiyor. Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konsepti ile bir fabrikayı yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmak ve kurulumdan önce de sanal bir fabrika oluşturmak mümkün. Bu sayede önce sanal fabrikanızı çalıştırarak ihtiyaçlarınızı ve verimliliğinizi görebilir, yatırımlarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. Yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan ve üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor." 
Bizel, dijital fabrika anlamına gelen e-F@ctory konseptinin hızlı bağlantısı ve kısa yenileme süresi ile verimli üretimde hızlanmayı sağladığını bildirdi. 
- "Sistem, dijital dönüşüm ihtiyacına özel modelleme imkanı da tanıyor" 
Fabrikalarda dijital dönüşüm için üretim verilerinin gerçek zamanlı kullanımı, analizi ve IT sistemi ile koordinasyonunun büyük önem taşıdığını dile getiren Bizel, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Bu noktada e-F@ctory konseptimiz içinde yer alan ve fabrikaların dijital dönüşümünün ilk adımı olan Cube Enterprise Çözüm Platformu, üretim bölümü ve IT sistemi arasında gerekli bilgi işlemeyi sağlıyor. Verileri çevrimdışı olarak analiz ederken, üretim alanı verilerini toplayan, etkili bir analiz için veri işleyen ve analiz sonuçlarını gerçek zamanlı olarak kullanan platform, bu sayede önleyici bakım maliyetinin düşürülmesine ve yüksek kaliteli üretime imkan tanıyor. Cube Enterprise Çözüm Platformu içinde bulunan endüstriyel bilgisayar MELIPC ise üretim hatlarında genel endüstriyel bilgisayarlarla yapılamayan gerçek zamanlı kontrolü gerçekleştirebiliyor. Yüksek hızda yüksek hassasiyetli cihaz kontrolü ve bilgi işleme yapılabilen MELIPC sayesinde fabrikadaki veriler dışarı çıkarılmadan fabrika içerisinde gerçek zamanlı olarak analiz edilebiliyor. Böylece siber güvenlik tehlikeleri de çok yüksek oranda engellenmiş oluyor. Gerçek zamanlı uygulanan analiz sayesinde ise üretim hattında alınması gereken aksiyonlara çok daha hızlı karar verilebiliyor. Bu sistem her fabrikanın dijital dönüşüm ihtiyacına özel modelleme yapma imkanı da tanıyor." 


- "Rekabet için maliyetlerin düşmesi gerekiyor" 


Bizel, Türkiye'nin üretim kabiliyeti olan bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
"Üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için rekabet edebilmek, rekabet için de üretim kalitesinin artması ve maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Robotlu sistemler tüm bunları bir arada sunabilecek en ideal çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Mitsubishi Electric olarak otomotiv, ilaç, elektronik, beyaz eşya, gıda, paketleme ve eğitim gibi pek çok farklı sektörde insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarımızla da öne çıkıyoruz. Mitsubishi Electric’in dijital fabrika teknolojisi e-F@ctory ile robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle haberleşebiliyor." 
 
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