"Minik Maker'lar İş Başında" projesinin yeni durağı Van oldu

"Minik Maker'lar İş Başında" projesinin yeni durağı Van oldu
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Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri" sloganıyla başlattığı "TEB Minik Maker’ler İş Başında" projesinin yeni durağı Van oldu. Bin çocuğa maker eğitimi verilmesi hedeflenen proje kapsamında, Van’da devlet okullarında öğrenim gören 100’e yakın öğrenci katıldı.


"Minik Maker'lar İş Başında" projesinin yeni durağı Van oldu
- Eğitime Van'da devlet okullarında öğrenim gören 100'e yakın öğrenci katıldı

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri" sloganıyla başlattığı "TEB Minik Maker’ler İş Başında" projesinin yeni durağı Van oldu.
TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, projesini bu yıl 10 farklı kente taşıyor.
Bin çocuğa maker eğitimi verilmesi hedeflenen projenin yeni durağı Van oldu. 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen eğitime Van’da devlet okullarında öğrenim gören 100’e yakın öğrenci katıldı.
Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu ve Samsun’un ardından 7'nci durağı Van olan projenin, gelecek günlerde Diyarbakır, Mardin ve Kars’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje ile Türkiye genelinde devlet okullarında okuyan 8, 9, 10 ve 11,12 yaşlarındaki iki ayrı gruptaki öğrencilere, robotik ve kodlama eğitimleri veriliyor.
"TEB Minik Maker’lar İş Başında" projesi kapsamında sunulan eğitimlerle çocukların, 21. yüzyılın 5 temel becerisi arasında gösterilen "yenilikçilik ve yaratıcılık", "eleştirel düşünme", "iletişim", "iş birliği" ve "bilgi işlemsel düşünme (computational thinking)" kavramlarının tetiklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.


- Web sitesi ve dergiyle daha fazla çocuğa ulaşılacak


Bu yıla özel yeniliklerin de hayata geçirildiği proje kapsamında, "www.tebgirisimcicocuk.com" ve Girişimci Çocuk Kulübü üzerinden paylaşılan fotoğraf ve videolarla daha fazla çocuğa ulaşılması ve yaratıcılıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında "Maker Çocuk Dergisi" çıkarılıyor. Dergiler, TEB şubeleri aracılığıyla çocuklarla buluşuyor.
Toplamda bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen "TEB Minik Maker'lar İş Başında" projesinin ikinci etabında öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere de "Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek" konulu eğitimler veriliyor.
 
- "Vanlı öğrencilerimizi maker hareketiyle tanıştırdık" 


Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri" sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Van'da yaklaşık 100 çocuğa maker eğitimi verdiklerini bildiren Cengiz, "Bu eğitimlerle çocuklarımız eğlenerek, kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlenerek ve birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğreniyor. Bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor, çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cengiz, hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocukların hayallerini hayata geçirebilmeleri için 2 yıl önce Haşim İşcan İlkokulu'nda maker atölyesi kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Geçen yıl bu girişimimizi Anadolu'ya yayarak Anadolu'daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını amaçladık ve 9 farklı şehirde devlet okullarında okuyan 551 çocuğumuza maker eğitimi verdik. Bu yıl ise Minik Maker'ler İş Başında projesini daha büyüterek 10 farklı ile yayma kararı aldık. Ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacağımız bu projemizle bu yıl bin öğrencimizi maker hareketiyle tanıştırmayı hedefliyoruz."
 
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İSTANBUL (AA) - 
 
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