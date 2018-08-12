- Antalya’da dünyaca ünlü otellerin iç mimarlık işini yapan yüksek lisans mezunu Cem Güney Çevikbaş, iş hayatının stresinden kaçmak için keçi çiftliği kurdu. 24 saat keçileri ile baş başa olan genç girişimcinin hayatı kıskandırıyor.Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Cem Güney Çevikbaş, 1993 yılında Aksu Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünü kazandı. 1998 yılında üniversitede yüksek lisansını yapan genç ve çalışkan iş adamı Çevikbaş, mezun olduktan sonra Antalya’ya gelerek 5 ve 7 yıldızlı otellerin iç mimarlıkta revizyon işlerini yapmaya başladı. 100 kişilik bir ekip ile çalışan Çevikbaş, bir süre önce iş hayatının stresinden kurtulmak için kendisine yeni iş alanları aramaya başladı. Doğa ile iç içe olmayı seven Çevikbaş, Aksu ilçesine gelerek kendisine 10 yıllığına 3 dönüm bir alan kiraladı. Ormanlarla kaplı alan içerisinde araştırmalarını yaptıktan sonra Halep keçisi olarak bilinen keçi ırkını yetiştirmeye başlayan Çevikbaş, bir anda 20 keçi sahibi oldu.3 yaşına geldiklerinde 1 metre boyuna ulaşan ve günde 3,5 litre süt verip, bir batında 8 oğlak dünyaya getiren Halep keçisi yetiştiren Çevikbaş, bir ayda 20 keçi sahibi olduğunu belirterek "Biz çiftliğimizi yaklaşık bir yıldır toparlamaya çalışıyoruz. Halep keçilerini bir aydır almaya başladık. Gaziantep’ten getirdiğimiz damızlık Halep keçilerimizle bir sürü oluşturduk. Halep keçisi bu bölgede çok fazla bilinmiyor. Keçiler bölgenin coğrafi şartlarına çok uyum sağlıyor. Biz bu yüzden bu türü tercih ettik. Ve en önemlisi her hayvanın dördüz yavrulama ihtimali var. Üreticisini üzmeyen bir keçi türüdür" açıklamasında bulundu.1998 yılında Eskişehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde yüksek lisansını tamamladığını ifade eden Çevikbaş, "20 yıldır aktif olarak iş hayatının içerisinde yer alıyorum. 5 ve 7 yıldızlı otellerde iç mimarı anlamında revizyon işleri yaptım. 100-150 kişilik bir ekibim vardı. Bu iş hayatının üzerimde getirdiği bir stres vardı. Ben yeni evlendim. 6 aydır bu stresi sorgulamaya başladım. Bu organik hayata geçmek için radikal bir karar aldım. Eşim de bu süreçte bana destek verdi ve çiftliğimizin adını kızımın da ismi olan ‘Pera’ koyduk. Hayatımıza yeni bir yön verdik. Doğal bir hayatın içerisinde yeni bir hayata başladık" ifadelerini kullandı.İHA