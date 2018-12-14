Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Faturalara zam yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen kararla 1 Ocak 2019 itibariyle internet tarifelerinde bulunan Adil Kullanım Kotası'nın (AKN) tamamen kaldırılıyor. AKN'nin kalmasına kısa bir süre kala ise en çok merak edilen hali hazırda aboneliği bulunan mevcut müşterilerin durumunu oldu.



Uzun yıllardır vatandaşın şikayet ettiği Adil Kullanım Kotası sonunda kaldırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1 Ocak 2019 itibariyle AKN'nin tamamen kaldırılacağı müjdesini verdi. Ancak kotaların kalkmasına kısa bir süre kalan yeni internet fiyatlarının ne kadar olacağıyla beraber en çok merak edilen diğer bir konuda sözleşmesi bitmemiş müşterilerin durumunun ne olacağı oldu.



SORU YAĞMURUNA TUTTULAR



1 Ocak'tan sonra AKN'nin kalkmasıyla beraber faturasının değişip değişmeyeceğini merak eden internet kullanıcıları operatörlerin müşteri hizmetlerini soru yağmuruna tuttu.



FİYATLAR DEĞİŞMEYECEK



Konu ile ilgili internet sitesinden bu soruya cevap veren Türk Telekom; Taahhüt süresince, mevcut paketlerin taahhütlü ücretleri değişmeden limitsiz hizmet sunulacaktır. Taahhüt bitiminde de limitsiz kullanım hakkı devam edecek ve müşterilerimiz dilerse taahhütlerini yenileyerek limitsiz internetten mevcut müşterilerimize özel avantajlı fiyatlarla faydalanabilecekler. Mevcut müşterilerimize özel kampanyalarımız çok yakında duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.