Milyonlarca kişiye müjde! Bin lira oluyor

Yaşlılık aylığını 1000 liraya çıkaran düzenleme Meclis’te. 65 yaş aylığına ilişkin düzenleme kabul edildiği takdirde, halihazırda 543 lira aylık alan 650 bin kişinin eline geçecek para miktarı yüzde 84 oranında artacak.



Yaşlılık aylığında yüzbinlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığının alt sınırı 1.000 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. 65 yaş aylığına ilişkin düzenleme, şu anda 543 TL olan başlılık aylığının alt sınırını 1.000 liraya çıkarıyor.



YÜZDE 84 ARTIŞ OLACAK



Geçen yıl yapılan bir değişiklikle şartları esnetilen yaşlılık maaşı, geçtiğimiz eylül ayından beri aylık olarak ödeniyor. Yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 650 bin kişinin eline geçecek para miktarı yüzde 84,16 oranında artmış olacak. Türkiye’de nüfusun giderek yaşlanıyor olması yaşlı nüfusa yönelik sosyal yardım mekanizmalarından yararlanan kişi sayısının artışını beraberinde getiriyor. “65 yaş aylığı” olarak bilinen yaşlılık aylığı, geniş bir kitleyi ilgilendiren sosyal yardımların başında geliyor. Herhangi bir geliri ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üzerindeki kadın ve erkekler bu yardımdan yararlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre; ilgili koşulları taşıyan, yani muhtaç olduğu tespit edilen yaşlılara yönelik sosyal yardımlardan yararlanan yaşlıların sayısı 650 bin kişiye kadar çıktı.



GELİR ŞARTI ESNETİLDİ



Erkek veya kadınların bu yardımdan yararlanabilmek için üç temel şart vardı. Bu kapsamda kişinin 65 yaşını tamamlamış olması, hiçbir sosyal güvencesinin olmaması ve ilgili kişinin yaşlının yaşadığı evdeki gelirin belli bir limitin altında olması şartları geçen yıl alınan kararla esnetilmişti. Daha önce aynı hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılıyor ve hane içindeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması şartı ile maaş bağlanıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle artık hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılmaması kararı alındı. Şimdi sadece 65 yaş aylığı alacak olan kişi ve varsa o kişinin eşinin gelirine bakılıyor. Çocuk ve torunların gelirleri hesaba katılmıyor. Maaş almaya hak kazanacak kişinin ve eşinin ayrı ayrı gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise maaş bağlanıyor. Asgari ücretle ilişkili olduğu için gelir şartı da değişti. Geçen yıl 534 lira olan ilgili limit, asgari ücretin 2 bin 20 liraya çıkması nedeniyle 673 liraya çıktı.



YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?



65 yaşını dolduranlar; bağlı oldukları kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alacakları muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurduklarında yaşlılık maaşı alabiliyorlar. 65 yaş aylığı alanlar aynı zamanda devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.



KAYNAK: YENİ ŞAFAK